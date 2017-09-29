Кризис власти: Касли вновь остались без главы

Глава Каслей Екатерина Васенина сложила полномочия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение об отставке чиновницы, заступившей на эту должность всего три месяца назад, было принято на прошедшем 28 сентября заседании городского собрания депутатов.

Уход Васениной связывают с навалившимися на город финансовыми проблемами, а также судебным оспариванием легитимности ее избрания проигравшим кандидатом – заместителем главы Каслей Вячеславом Горобцом.

Напомним, суд встал на сторону чиновника, признав решение конкурсной комиссии о его не допуске к финалу незаконным. Члены комиссии подали встречную жалобу на решение суда по иску Горобца.

Кроме того, Екатерину Васенину обвинили в нарушении федерального закона об организации местного самоуправления: заняв пост главы, она не вышла из состава городского собрания депутатов. Ко всему прочему выяснилось, что из-за долгов предприятий ЖКХ перед поставщиками ресурсов город находится на грани банкротства.

Между тем, по решению 10 из 12 парламентариев, экс-глава будет руководить городом в статусе исполняющей обязанности до проведения повторных выборов на должность градоначальника.

При этом сама Васенина намерена продолжить борьбу за пост главы на предстоящих выборах.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 29.09.17

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