К экс-главе администрации Челябинска нагрянули силовики

В доме и офисе бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова прошли обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственные мероприятия сегодня с утра проводили сотрудники управления УФСБ по Челябинской области.

В пресс-службе силового ведомства информацию об обысках у бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова подтвердили, пояснив, что выемка документов связана с расследованием уголовного дела о хищениях в особо крупном размере в сфере ЖКХ. «Следственным отделом регионального управления ФСБ на основе полученных оперативных данных, с использованием материалов проверки контрольно-счетной палаты возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту хищения денежных средств у одного из муниципальных предприятий Челябинска», – рассказала сотрудник пресс-службы Марина Горлевская.

В настоящий момент представители УФСБ проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступной схеме.

Напомним, пост главы администрации Челябинска Сергей Давыдов занял в июне 2010 года, после введения в городе «двуглавой» системы управления. В декабре 2014 года он покинул кресло сити-менеджера, передав его Евгению Тефтелеву. С апреля 2005 по апрель 2010 года он занимал должность первого вице-мэра Челябинска, возглавляемого тогда Михаилом Юревичем. После того, как Юревич был назначен губернатором Челябинской области, в течение нескольких месяцев Сергей Давыдов испонял обязанности главы Челябинска.

Челябинск, Юлия Димова

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