Братьям-убийцам, отомстившим клиенту бара, дали 32 года на двоих

Челябинский областной суд вынес приговор виновникам жестокой расправы.

Как уже сообщал РИА «Новый День», 13 ноября прошлого года в баре Еманжелинска между двумя пьяными знакомыми на почве личной неприязни возникла ссора. Вскоре конфликт стих, однако один из мужчин не успокоился и решил расправиться с обидчиком позднее, о чем сообщил подъехавшему к нему старшему брату.

Спустя некоторое время родственники предложили клиенту бара увезти его домой. Когда тот согласился, усадили подпитого горожанина в машину и вывезли в безлюдное место.

Там сообщники набросились на пассажира, не менее 30 раз ударив его по голове буксировочным крюком, затем добили ножом и скрылись. Спустя несколько дней один из нападавший пришел в полицию и сообщил о случившемся.

В отношении местных жителей 21 и 23 лет возбудили уголовное дело по факту убийства группой лиц по предварительному сговору.

По ходатайству подсудимых дело рассматривали присяжные.

22 сентября коллегия единогласно вынесла братьям обвинительный вердикт, отметив, что подсудимые не заслуживают снисхождения.

В судебном заседании старший брат взял всю вину на себя, заявив, что расправился с мужчиной в одиночку, когда тот на него набросился. Младший брат в убийстве горожанина так и не признался. Суд приговорил его к 16,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его брату, с учетом явки с повинной и признания в убийстве, назначено наказание в виде 16 лет заключения в колонии строгого режима. Кроме того, оба приговорены к ограничению свободы сроком на 1 год после освобождения из тюрьмы.

В пользу отца убитого суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей, а также 214 тысяч рублей материального ущерба в счет расходов на погребение.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд РФ.

Челябинск, Юлия Димова

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