Ущерб – десятки миллионов: в Челябинске земли муниципалитета незаконно продали по льготной цене

В Челябинске раскрыли земельные аферы с муниципальной собственностью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, преступную схему выкупа земельных участков, принадлежащих муниципалитету, правоохранители выявили в ходе совместной работы с главным контрольным управлением Челябинской области.

Прокурорская проверка показала, что в 2014 – 2016 годах комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Челябинска заключил договоры купли-продажи трех участков, расположенных в Центральном, Калининском и Металлургическом районах.

Отметим, действующее законодательство позволяет по льготной цене выкупить муниципальную землю для дальнейшей эксплуатации размещенных на ней объектов недвижимости.

Однако покупатели данных участков – юридические и физлица не занимались содержанием и ремонтом зданий и не использовали участки по их назначению. Все постройки находятся в аварийном состоянии, на одном из зданий отсутствует крыша.

Впрочем, это не помешало челябинским чиновниками продать недвижимость по заниженной цене – общая стоимость реализованных участков составила 7,5 миллионов рублей при их кадастровой стоимости более 50 миллионов.

По требованию областного прокурора возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при покупке участка в Калининском районе. Материалы по двум другим сделкам с недвижимостью в Челябинске направлены в главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

Челябинск, Юлия Димова

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