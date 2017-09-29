Уральцы все чаще делают фотографии на смартфоны

Обмен фотографиями сближает абонентов сотовых компаний на Урале.

Уральцы стали чаще делать фотографии на смартфоны и моментально делиться кадрами с друзьями. Такой вывод сделали аналитики «МегаФона», когда выяснили, что среднесуточное потребление сгенерированного «умными телефонами» трафика выросло в два раза относительно прошлого года. При этом, основная часть статичного контента загружается через мобильные приложения.

По данным крупнейшего мирового фотохостинга Flikcr, сегодня 48% фотографий сделаны именно на камеры мобильных гаджетов. Большинство из них созданы специально для социальных сетей и обработаны в сторонних приложениях.

«Все фотографии для Instagram я делаю на смартфон, хотя многие и не могут отличить их от профессиональных. Все дело в качественной обработке и правильной подборке сервисов: встроенных инструментов недостаточно для создания высокохудожественного кадра», – делится блогер с 42 тысячами подписчиков Александра Смирнова.

Представляем ТОП-3 приложений для обработки фото по версии блогера:

1. Snapseed. Это маленький мобильный фотошоп. С него можно начать обработку любого фото. Например, здесь легко можно высветлить отдельные части фотографий и даже избавиться от людей на фоне.

2. VSCO. Это финальная стадия обработки – именно VSCO имеет самый большой набор фильтров, которых не встретишь в Instagram. Выбираете фильтр, потом регулируете настройки: свет, контраст, резкость, зернистость и температуру.

3. Snug. Позволяет увидеть внешний вид аккаунта еще до загрузки фотографии в Instagram. Иногда это очень выручает и дает возможность скорректировать цвет кадра.

Фото ДО/ПОСЛЕ обработки

«Жители Урала стали чаще делиться кадрами из жизни в приложениях для общения и мессенджерах. Сегодня каждый второй наш абонент выбирает тарифные планы линейки «Включайся!» с возможностью безграничного общения в сетях Вконтакте, Одноклассники, Facebook и Instagram. Многие подключают 100% безлимит именно на социальные сети», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алфёров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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