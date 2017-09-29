На грани вымирания: на Южном Урале запретили отстреливать зайцев

Росприроднадзор одобрил мораторий на отстрел зайцев в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе минэкологии Челябинской области, запрет установлен в связи с резким падением численности зайцев в последнее десятилетие.

По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов на территории угодий с 2007 по 2017 годы численность зайца-беляка сократилась на 66,2%, в абсолютных цифрах – с 62 тысяч особей до 21 тысячи. Еще больше сократилась численность зайца-русака: с 29,5 тысяч особей до 9 тысяч.

За два предыдущих года количество млекопитающих данного вида на Южном Урале снизилось на 20%, достигнув абсолютного минимума за последние 30 лет.

Запрет на добычу зайцев будет установлен в отдельных охотничьих угодьях в разные месяцы и годы. В общей сложности, мораторий продлится до 2020 года.

С 1 ноября текущего года отстрел будет запрещен в закрепленных угодьях: Джабыкское, Каинкуль, Катавское, Ключи, Кыштымское, Магишты, Миасское, Селиткульское, Тишки, Шугуняк, Кулуевское, Снежинское, Симское, Сыкандык, Кунтуды, Ларинское. А также в общедоступных охотничьих угодьях: Глинка, Зеленая Долина, Марковское, Приозерное.

С 1 сентября 2018 года запрет коснется охотугодий Бишкильское, Звягинское, Кацбахское, Катавское, Темирское, Шуйдинское.

На остальных территориях срок охоты на зайцев будет сокращен на месяц и продлится с 1 ноября по 31 декабря.

В октябре текущего года правительство Челябинской области планирует рассмотреть и утвердить постановление о запрете охоты на зайцев.

Челябинск, Юлия Димова

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