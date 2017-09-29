Бывший сити-менеджер Челябинска задержан по делу о хищениях

Силовики задержали бывшего градоначальника Челябинска Сергея Давыдова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-главу администрации подозревают в причастности к многомиллионным хищениям бюджетных средств со счетов МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети».

Напомним, сегодня с утра сотрудники УФСБ по Челябинской области нагрянули с обысками в дом и офис экс-чиновника в рамках уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.

В частности, оперативников интересовала документация за 2012 – 2015 годы, когда, по версии следствия, муниципальное предприятие заключало договоры с ООО «Городской центр начисления коммунальных платежей» и тогда же со счетов ЧКТС бесследно пропало порядка 340 миллионов рублей.

В ближайшее время следственный отдел ФСБ будет ходатайствовать о заключении Сергея Давыдова под стражу, сообщает «Челябинск.ru».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального районного суда, по состоянию на 17 часов ходатайство об аресте бывшего чиновника к ним не поступало. Не исключено, что меру пресечения Давыдову огласят в субботу, 30 сентября.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 29.09.17

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