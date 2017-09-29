В челябинской школе из-за менингита изолировали целый класс

В Челябинске выявлен очередной случай заражения менингитом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», опасный диагноз подтвердился у учащегося 8 класса школы №121. До 13 октября включительно в школе введены карантинные мероприятия, при этом учебный процесс продолжается.

Для предотвращения вспышки заболеваемости одноклассникам больного выделили отдельный кабинет для занятий. Также проводится дезинфекция классов и мест общего пользования, усилен врачебный контроль за детьми.

Напомним, вспышку энтеровирусной инфекции в Челябинске зафиксировали еще в начале лета. Сначала серозный менингит скосил воспитанников загородных оздоровительных лагерей, потом детсадовцев. К середине августа на карантин были закрыты 35 дошкольных учреждений города. Случая заражения менингита фиксировались во всех районах областного центра.

В начале сентября менингит добрался и до челябинских школьников. На карантин были закрыты сразу два учебных заведения – школа №21 и лицей №77 Челябинска.

Напомним, по сравнению с прошлым годом число заболевших менингитом челябинцев выросло в 3,2 раза (показатель составил 2,43 на 100 тысяч населения).

Чтобы избежать заражения, медики советуют горожанам соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть руки с мылом, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, соблюдать условия хранения пищи, тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи, временно ограничить допуск детей в бассейны.

Челябинск, Юлия Димова

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