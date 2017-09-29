Челябинскому летному училищу запретили готовить пилотов

Суд признал незаконной работу Челябинского летного училища.

Как уже сообщал РИА «Новый День», с требованием запретить обучение курсантов в ЧПОУ «Челябинское летное училище гражданской авиации» до получения им соответствующих документов в суд обратился транспортный прокурор.

В ходе проверки представители надзорного ведомства выяснили, что учреждение готовит пилотов гражданской авиации по программе «летная эксплуатация летательных аппаратов» без сертификата авиационного учебного центра.

В ходе прений сторон представитель ЧЛУГА настаивал на том, что организация работает на основании лицензии министерства образования Челябинской области, сертификат на подготовку пилотов им не требуется.

Копейский городской суд признал деятельность частного летного училища незаконной по реализации программ среднего профессионального образования с 26 июня 2016 года, программ дополнительного профобразования, включенных в приложение к сертификату авиационного учебного центра, с 28 августа 2016 года.

Уже известно, что руководство Челябинского летного училища обжалует вынесенное решение в областном суде. Отметим, из-за затянувшихся судебных тяжб студенты второго курса ЧЛУГА так и не приступили к занятиям в новом учебном году. Первокурсников из-за конфликта с Росавиацией училище и вовсе не набирало.

Напомним, с начала текущего года федеральное агентство воздушного транспорта РФ аннулировало 47 лицензий коммерческих пилотов, обучавшихся в Челябинском летном училище. В настоящий момент лишившиеся свидетельств выпускники ЧЛУГА пытаются восстановиться в правах через суды.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 29.09.17

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