«Не предупредили!»: в Челябинске из-за гололеда столкнулись сотни машин

Челябинцы сообщают о масштабных авариях на скользких дорогах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автомобилисты оказались не готовы к резким перепадам температуры. Об этом свидетельствуют многочисленные ДТП после обрушившегося на город гололеда. Фотографии и видео дорожно-транспортных происшествий с участием 10 и более автомобилей очевидцы со вчерашнего вечера размещают в соцсетях.

Напомним, в минувшие выходные на Южном Урале впервые в этом сезоне установился снежный покров. В дневные часы в большинстве районов прошел дождь с мокрым снегом, к вечеру дороги сковал лед, при этом снег продолжал идти.

«Народ, хорош гарцевать на летней резине. 1 октября в 22:54 в районе Шершней массовая авария. Машин 30 в обе стороны. Берегите себя», – написал участник сообщества «Регион74». Информации о пострадавших нет.

«Проспект Ленина – улица 3-его интернационала: авария – 10 машин, осторожно, гололёд», – сообщил еще об одном ДТП другой пользователь соцсети.

Массовое ДТП сегодня утром также произошло на Копейском шоссе. По данным очевидцев, при спуске с моста в сторону Ленинского района столкнулись 13 легковушек. Еще одно происшествие челябинцы зафиксировали на улице Братьев Кашириных в районе ЧелГУ.

«МЧСникам пора трудовые книжки забирать из отдела кадров. Не предупредили о катаклизме!», – остался недоволен работой сотрудников чрезвычайного ведомства местный житель.

«А своя голова для чего? Днем дождь со снегом, вечером -1 градус», – не согласился с ним другой. «А причем здесь «своя голова»?! «Своя голова», чтобы внимательно слушать тех, кто вызвался предупреждать об опасности. А то летом панику нагоняют о лёгком «утреннем бризе» смс-ками, а когда реально надо предупредить, нет их», – вступил в полемику третий горожанин.

По данным Челябинского гидрометцентра, сегодня осадки в виде мокрого снега продолжатся. Днем по области -1, +4 градуса. В Челябинске 0,+2.

Челябинск, Юлия Димова

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