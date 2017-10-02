На Южном Урале главбуха школы наказали за кражу миллиона

В Челябинской области осудили бухгалтера школы за мошенничество в крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, в период с 2013 по 2015 год главный бухгалтер школы в Каслях изготавливала фиктивные платежки о начислении себе заработной платы в большем размере, а также премий и материальных выплат.

Документы сотрудница заверяла электронной подписью начальства, затем отправляла их в финансовые учреждения и получала деньги на собственную зарплатную карту.

Таким образом за два года главбух похитила из бюджета Каслинского района около 1,2 миллиона рублей. Деньгами работница школы распорядилась по своему усмотрению.

«Установлено, что средства перечислялись на счет бухгалтера без документального обоснования, в отсутствие приказов директора и в нарушение положений о выплатах и премировании», – отметили в надзорном ведомстве. Материалы прокурорской проверки затем передали в следственные органы.

Суд признал женщину виновной в присвоении казенных денег и назначил ей наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, взыскав с осужденной в пользу администрации района сумму причиненного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинском областном суде.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 02.10.17

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