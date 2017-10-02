Главного коммунальщика Миасса оштрафовали за отказ от торгов

Начальника управления ЖКХ Миасса наказали за выбор подрядчика без проведения конкурса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, факт необоснованного заключения муниципального контракта с единственным поставщиком выявлен в ходе проверки надзорного ведомства.

Установлено, что 28 декабря 2016 года чиновник в нарушение действующего законодательства подписал договор на ремонт линий наружного освещения города стоимостью 4,2 миллиона рублей с конкретной фирмой.

При этом торги для участия других претендентов на муниципальный заказ не проводились.

По итогам проверки в отношении руководителя управления ЖКХ, энергетики и транспорта администрации Миасса возбудили административное дело по части 2 статьи 7.29 КоАП РФ – «Принятие решения о способе определения подрядчика в случае, если в соответствии с законодательством РФ оно должно осуществляться путем проведения конкурса либо аукциона».

Рассмотрев материалы дела, Челябинское УФАС выписало чиновнику штраф в 25 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 02.10.17

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