Вину не признал: бывшего топ-менеджера Усть-Катавского вагонзавода отправили в колонию

Бывший директор УКВЗ осужден по делу о злоупотреблениях полномочиями.

Как уже сообщал «Новый День», в период с 2006 по 2012 год южноуралец, будучи гендиректором Усть-Катавского вагоностроительного завода, вопреки интересам предприятия и с целью извлечения выгоды для других лиц подписал документы об отчуждении недвижимого имущества – котельной ПЭС. В результате предприятию причинен материальный ущерб в размере 17 миллионов рублей. Осенью 2016 года после утверждения обвинительного заключения материалы были переданы на рассмотрение в Усть-Катавский городской суд. Однако 1 декабря уголовное производство прекратили за истечением срока давности. Прокурор оспорил данное решение в вышестоящей инстанции, указав, что суд неправильно определил сроки совершения преступления. В итоге судебная коллегия Челябинского областного суда отменила постановление и направила материалы дела на повторное рассмотрение.

Напомним, это не единственные обвинения в адрес экс-директора. В настоящий момент в суде рассматривается еще одно уголовное дело в отношении экс-директора УКВЗ и его зама. Оба обвиняются в причинении ущерба предприятию на сумму более 650 миллионов рублей. В ходе расследования установлено, что в 2009 году топ-менеджеры создали подконтрольную фирму и заключили с ней договор на поставку продукции по сниженной цене, в результате чего только за 2013 год основной организации был причинен ущерб в размере около 180 миллионов рублей.

Сегодня Усть-Катавский городской суд вынес экс-директору обвинительный приговор по делу о злоупотреблениях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, подсудимый с предъявленными ему обвинениями не согласился.

При назначении наказания смягчающим обстоятельством явилось наличие у бывшего гендиректора УКВЗ несовершеннолетних детей и положительные личностные характеристики.

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Вопрос о выплате причиненного предприятию материального вреда передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Челябинск, Юлия Димова

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