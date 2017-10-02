Вышли из моды: южноуральцы перестали давать детям редкие имена

В Челябинской области озвучили рейтинг популярных имен сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мода южноуральских родителей называть своих чад редкими именами постепенно сходит на нет.

По данным работников госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области, большее число новорожденных девочек в прошедшем месяце зарегистрированы под именами Софья, Виктория, Мария, Анна, Дарья, Ева, Полина, Ксения, Елизавета и Анастасия.

Среди мужских имен наибольшей популярностью пользуются Артем, Александр, Матвей, Максим, Михаил, Дмитрий, Иван, Илья, Роман и Андрей.

В свою очередь, Пантелеем, Кузьмой и Игнатием южноуральцы называть детей не торопятся. В числе редко используемых оказались также имена Алессандро, Леон, Димитрий, Макарий, Леонель, Геральд и Фридрих.

В женском списке редких имен оказались еще недавно популярные Златовласа, Святослава, Станислава, Лия. Отказываются южноуральцы называть дочерей также Сентябриной, Симоной, Евладией, Сумайей, Аврелией, Роксоланой.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 02.10.17

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