Снежный коллапс: Челябинск сковали многокилометровые пробки

Челябинск встал в пробках из-за аварий и снегопада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утренний коллапс в виде гололеда и снежного наката привел к 10-баллным заторам на главных магистралях города, средняя скорость движения 20 километров в час.

По данным сервиса «Пробки Челябинска», движение затруднено на проспектах Победы и Свердловском, на улицах Доватора, Труда, 40 лет Победы и Братьев Кашириных ближе к центру. «Авария у цирка: три участника, две полосы заняты. В сторону теплотеха, возле трамвайной остановки», – сообщают очевидцы в соцсетях, добавляя, что в аварию попал маршрутный автобус.

Еще одно ДТП с участием общественного транспорта зафиксировано на улице Черкасской. Маршрутка №92 на скользкой дороге влетела в «Ниву». По предварительным данным, пассажиры микроавтобуса получили ушибы и ссадины. Обсуждая автомобильный коллапс в соцсетях, горожане возмущены тем, что многие водители, в том числе маршрутчики и таксисты, до сих пор не сменили летнюю резину на зимнюю, надеясь на скорое потепление.

Традиционно, снегопад привел к сбою в работе челябинских служб такси: частные перевозчики считают поездки по двойному и даже тройному тарифам либо вовсе отказываются ехать к клиентам.

Напомним, накануне МЧС предупредило южноуральцев об ухудшении погодных условий. Осадки в виде мокрого снега сегодня ожидаются в большинстве районов Челябинской области. Грядущей ночью температура воздуха достигнет отметки +1, -4 градуса, при прояснении до -8. Завтра утром на дорогах снова ожидается гололед.

Челябинск, Юлия Димова

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