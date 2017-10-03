В Чебаркуле живодер повесил овчарку на дереве

Чебаркульская школьница нашла в лесу повешенного пса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшие выходные в поселке ДОС. Девочка-подросток, прогуливаясь с друзьями недалеко от воинской части, увидела в лесу висящую на цепи овчарку.

Дети пытались снять пса с дерева, однако отстегнуть металлическую удавку им не удалось. Впоследствии юные чебаркульцы выложили снимки жестоко убитого пса в соцсетях, попросив неравнодушных жителей о помощи. «Муж снял пса. Он мёртвый...», – написала участница сообщества «Подслушано в ДОСе».

Свидетели происшествия уже обратились с заявлением в полицию. В настоящий момент городской отдел полиции начал проверку по факту жестокого обращения с животным.

Между тем, чебаркульцы намерены самостоятельно отыскать живодера. «Уважаемые жители городка, вы знаете хозяев животных в вашем доме или подъезде, сообщите, пожалуйста, в полицию о владельцах овчарок, живущих рядом с вами. Давайте сообща найдем этого садиста!», – предложила горожанка.

Челябинск, Юлия Димова

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