Бывший глава администрации Челябинска обжаловал арест

Бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов, обвиняемый в мошенничестве с бюджетными миллионами, обжаловал решение суда.

Как уже сообщал РИА «Новый День», 30 сентября суд избрал Сергею Давыдову меру пресечения в виде заключения под стражу в рамках расследуемого в отношении него уголовного дела по факту хищения денег из муниципального предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети». Следователи полагают, что в 2012 – 2015 годах со счетов МУПа не без помощи сити-менеджера исчезло не менее 340 миллионов рублей.

Напомним, в минувшую пятницу в доме и офисе экс-чиновника прошли оперативно-следственные мероприятия. Сотрудников ФСБ интересовала документация, подтверждающая вскрытую преступную схему. Удалось ли силовикам найти доказательства, пока неизвестно, но обыски завершились арестом Давыдова.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального райсуда, накануне от адвоката экс-главы администрации города поступила апелляционная жалоба с требованием отменить постановление суда и отказать в удовлетворении ходатайства следователя.

Адвокат считает, что решение об аресте не соответствует фактическим обстоятельствам дела и фактически нарушает уголовно-процессуальное законодательство. В апелляции также указано, что следствие не предоставило доказательств того, что Давыдов может скрыться от следствия, оказывать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или иным путем воспрепятствовать производству уголовного дела. Защитник бывшего чиновника и, кстати, городского прокурора настаивает на отмене постановления суда и избрании задержанному меры пресечения в виде домашнего ареста. По данным консультанта суда, материалы дела направят в Челябинский областной суд в конце текущей – начале следующей недели, тогда же будет назначена дата рассмотрения поступившей от Давыдова жалобы.

Челябинск, Юлия Димова

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