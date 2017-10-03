«Учителя стояли в куртках»: на Южном Урале первоклашек выгнали без одежды на улицу

В поселке под Челябинском полураздетых школьников вывели на холод из-за ложной тревоги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетелями вопиющего случая в школе стали родители первоклассников Кременкуля. По словам местных жителей, около 8 утра они обнаружили толпу учащихся без верхней одежды, головных уборов и теплой обуви на школьном дворе. В разговоре с родителями один из учителей пояснила, что в 7:45 сработала учебная сигнализация, она вывела детей из класса и прошла с ними в раздевалку, однако там ученикам куртки не дали, а сразу погнали на улицу.

В результате десятки школьников оказались в минусовую температуру под мокрым снегом буквально в платьях, рубашках и сандаликах. Однако наибольшее возмущение вызвал тот факт, что педагоги школы, вышедшие вместе с подопечными во двор, сами одеться по погоде не забыли.

«Они вальяжно прохаживались среди детей и сверяли какие-то списки», вспоминают родители. Местные жители уже обратились с жалобой на руководство школы в министерство образования Челябинской области.

Добавим, в администрации учебного заведения заявили, что никаких учебных эвакуаций в школе не проводилось. Пожарная сигнализация в учебном заведении сработала в аварийном режиме, при этом датчики оказались неисправны. Руководитель учреждения также добавила, что дети провели на холоде не более 5 минут.

Челябинск, Юлия Димова

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