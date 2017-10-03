Жительница Сатки полгода спаивала и избивала дочь-подростка

Жительницу Челябинской области осудили за жестокое обращение с дочерью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Саткинского городского суда, женщина признана виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и систематическом спаивании девочки-подростка.

Установлено, что в период с августа 2016 года по март 2017 года, нерадивая мать склоняла 15-летнюю дочь к употреблению спиртных напитков, умышленно предлагала ей пиво, разбавленный спирт. Кроме того, местная жительница неоднократно избивала подростка, подолгу не кормила дочь, не следила за чистотой и порядком в доме, в результате чего ребенок жил в антисанитарных условиях, не имея даже спального места. Сама женщина нигде не работала, получала пенсию по инвалидности, которую сразу же пропивала, при этом не покупала продукты в дом.

В связи с тем, что мать нарушила формирование личности ребенка, девочка постоянно переживала психические и нравственные страдания, испытывала физический голод и отставала в развитии.

Обвиняемая в жестоком обращении с дочерью полностью признала вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной: отрицательно характеризуется по месту жительства со стороны соседей и участковым уполномоченным полиции, не судима.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой, суд отнес активное способствование расследованию преступления, раскаяние в содеянном, инвалидность подсудимой.

Суд назначил женщине наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 03.10.17

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