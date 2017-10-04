Челябинка на ходу выпала из автобуса

Жительница Челябинска выпала из общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожный инцидент произошел накануне утром на улице Линейной. Женщина зашла в автобус №38 взялась за поручни, в этот момент водитель резко тронулся с места, не закрыв двери.

В результате горожанка потеряла равновесие, вылетела на дорогу и упала на спину.

Примечательно, что водитель автобуса даже не остановился, чтобы оказать пострадавшей первую помощь. Не исключено, что ЧП автомобилист даже не заметил.

Очевидцы происшествия вызвали женщине скорую помощь, пострадавшую доставили в травмпункт. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и отправили на лечение.

В ближайшее время челябинка намерена обратиться в полицию.

Напомним, автобусный маршрут «Новосинеглазово – Чурилово» был запущен в Челябинске буквально на прошлой неделе. Перевозкой пассажиров занимается муниципальное ООО «Городской общественный транспорт». По данным руководства автотранспортного предприятия, все пассажиры городского транспорта застрахованы, в связи с чем челябинку просят обратиться к перевозчику для получения выплаты.

Челябинск, Юлия Димова

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