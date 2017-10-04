Южноуральцу за 11 тысяч продали коробку с клочками бумаги

Житель Озерска купил в интернете бумажный «телефон».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, заявление о мошенничестве от жителя ЗАТО поступило в дежурную часть местного отдела полиции.

Мужчина пояснил, что нашел в сети объявление о продаже сотовых телефонов. Выбрав модель, клиент оставил заявку на сайте продавца. После этого с южноуральцем связалась менеджер компании и сообщила, что телефон будет отправлен почтой наложенным платежом. Мужчина согласился.

Впоследствии ему пришло уведомление, что заказанный товар можно забрать в отделении связи. Покупатель пришел на почту, оплатил посылку стоимостью более 11 тысяч рублей, но когда вскрыл коробку, обнаружил внутри лишь обрывки бумаги. Звонки возмущенного клиента продавцу техники так и остались без ответа.

В настоящий момент по факту интернет-мошенничества расследуется уголовное дело, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Добавим, санкция части 2 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 04.10.17

Южноуралец предстанет перед судом за ДТП с пятью погибшими. / Челябинка на ходу выпала из автобуса. / 4 октября ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»