Взлет и падение: мэр Миасса уволил неопытного зама

Заместитель главы администрации Миасса уволен с муниципальной службы.

Как уже сообщал «Новый День», перипетии вокруг назначения советника главы по информационной и аналитической работе Тадия Уминского на пост вице-мэра по социальным вопросом начались еще в августе. У общественников возникли вопросы касательно законности его работы на муниципальной службе, а также хоть и погашенной, но судимости за неуважение к суду.

Известно, что ранее чиновник никогда не был связан с социальной работой, занимался исключительно коммерческой деятельностью. Работал гендиректором ООО «УК Служба заказчика».

Впоследствии в прокуратуру поступило обращение о проведении проверки по поводу карьерного взлета Уминского. Установлено, что чиновник работал вице-мэром, не имея необходимого стажа работы по специальности (получил высшее образование лишь в 2016 году), а также трехлетнего стажа на руководящем посту муниципальной службы.

По итогам проверки прокурор внес представление мэру Миасса с требованием уволить заместителя по социальным вопросам. В результате Уминский переведен на должность помощника главы.

Челябинск, Юлия Димова

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