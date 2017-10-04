В Челябинске 7 многоэтажек из-за капремонта остались без тепла

Подрядчик Фонда капремонта многоквартирных домов оставил челябинцев без отопления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городской администрации, к теплу до сих пор не подключены 7 жилых многоэтажек, расположенных по адресам: улица Артиллерийская, дома №8 и №10, улица Кудрявцева №3 и №5, дом №113 по улице Дарвина, №57 по улице Мира и №23 по улице Калининградской.

В мэрии отмечают, что отопительный сезон в части жилфонда не может начаться из-за затянувшегося капитального ремонта.

Напомним, на последнем аппаратном совещании начальник управления ЖКХ Дмитрий Петров заявил, что подрядчики нарушили сроки выполнения работ по капитальному ремонту внутридомовых сетей. В настоящий момент регоператор завел на объекты новые организации, чтобы в авральном порядке завершить ремонт теплосетей. Сроки окончания капитальных работ неизвестны.

Как уже сообщал РИА «Новый День», по информации на понедельник, 2 октября, без теплоснабжения также остаются более десятка жилых домов. В этом случае, по данным чиновников, виноваты управляющие компании, не подготовившие сети к зиме. Проблемы с теплом также возникли у собственников домов, вообще не обслуживаемых сторонними организациями.

Напомним, в настоящий момент областная прокуратура проводит проверку муниципалитетов, допустивших срыв отопительного сезона, оставив южноуральцев в минусовые температуры с холодными батареями.

Челябинск, Юлия Димова

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