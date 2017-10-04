Челябинец, забивший отчима молотком, избежит тюрьмы

Молодой челябинец, подозреваемый в жестоком убийстве, признан невменяемым.

Как уже сообщал «Новый День», зверское преступление произошло днем 13 июня в одном из домов Тракторозаводского района. В тот день мать семейства отправилась по делам, оставив маленькую дочь под присмотром 19-летнего брата. В это время в квартире спал его отчим.

Молодой человек, закрыв за матерью дверь, нашел на балконе молоток и несколько раз с размаху ударил мужчину по голове. Затем юноша собрался и вышел из дома, прихватив с собой деньги убитого отчима и оставив сестренку спать в соседней комнате.

Спустя час домой вернулась супруга погибшего. Женщина обнаружила мужа в луже крови, труп был накрыт пододеяльником. Челябинка вызвала скорую, однако медики лишь констатировали его смерть.

На место происшествия также выехала следственно-оперативная группа. В разговоре со следователями женщина призналась, что подозревает в убийстве собственного сына.

Парня объявили в федеральный розыск, по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Спустя месяц убийцу отыскали в Нижегородской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Тракторозаводского района, уже в Челябинске молодой человек рассказал следователям, что сбежал с места преступления, испугавшись наказания. Сразу после убийства челябинец ушел пешком в Ленинский район, откуда затем на попутных автомобилях решил добраться до Москвы.

«На вопрос стражей правопорядка, почему он убил отчима, парень хладнокровно ответил: потому что тот его ругал и заставлял работать. Однако в содеянном он раскаивается, вину признает, и очень сожалеет, что все так случилось», – пояснили в прокуратуре.

Молодому человеку были назначены две судебно-психиатрические экспертизы. Обе подтвердили, что из-за регулярного употребления психотропных веществ у юноши имеется психическое расстройство.

Следователи вынесли постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

Челябинск, Юлия Димова

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