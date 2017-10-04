Эпидемия ложных звонков о терактах докатилась до южноуральских чинов

В Челябинске сотрудников областных министерств и ведомств, а также городской администрации эвакуировали из-за звонков о бомбе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании правительства по адресу Цвиллинга, 27 поступило сегодня около 13 часов. По данным чиновников, в общей сложности на улицу вывели около сотни человек. На место прибыли все экстренные службы. Причины эвакуации на данный момент не установлены.

Спустя полчаса началась экстренная эвакуация чиновников мэрии Челябинска. Немногим раньше полицейские оцепили расположенное по соседству административное здание, где размещаются сотрудники минобра, других ведомств, а также телеканал ОТВ. Ко всему прочему, на улицу вывели представителей министерства строительства, сельского и дорожного хозяйств. Кабинеты чиновников располагаются на проспекте Ленина, улицах Елькина и Сони Кривой.

По данным ГУ МВД России по Челябинской области, никаких подозрительных предметов в оцепленных зданиях не обнаружены. Также установлено, что звонки о минировании областных и городских властей с разных номеров. По последним данным, эвакуация проходит уже в 14 муниципальных и госучреждениях, включая гимназию №26.

Напомним, это уже вторая волна ложных минирований в Челябинске. 11 сентября в областном центре эвакуировали посетителей практически всех крупных торговых центров.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 04.10.17

Челябинец, забивший отчима молотком, избежит тюрьмы. / В Челябинске нашли самую короткую улицу. / Житель Челябинской области стал инвалидом из-за шутки над соседкой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»