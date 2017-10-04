Массовая эвакуация парализовала движение в центре Челябинска

Звонки о бомбах в челябинских госучреждениях спровоцировали пробки на дорогах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», огромный затор образовался на проспекте Ленина от улицы Энгельса до Воровского. Как отмечают очевидцы, движение затруднено из-за скопившихся машин экстренных служб. Транспорт скорой помощи, пожарные и полицейские автомобили паркуются непосредственно возле эвакуируемых зданий, перегораживая проезд автолюбителям.

По данным сервиса «Пробки Челябинска», аналогичная ситуация складывается на Свердловском проспекте, улицах Красной, Цвиллинга и Труда. Средняя скорость движения не превышает 10 километров в час.

Напомним, сегодня около 13 часов из-за анонимных звонков о минировании зданий началась массовая эвакуация сотрудников областного правительства, в том числе южноуральских министерств и ведомств, расположенных по разным адресам, также городской администрации, школ, детских садов, судов и социальных учреждений Челябинска.

По предварительным подсчетам, эвакуировано несколько тысяч человек. В полицию поступило около двух десятков сообщений о взрывных устройствах, заложенных в административных зданиях. Отметим, ни одно из них не подтвердилось.

Отметим, что именно сегодня в Челябинска стартовала трехдневная тренировка по гражданской обороне. Среди прочего, предполагалась в ходе нее отработать практику эвакуации. Однако рядовых горожан привлекать к этому организаторы не планировали.

Челябинск, Юлия Димова

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