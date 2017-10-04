«Минирования» в Челябинске продолжаются: оцеплены вузы и бизнес-центры

В Челябинске «заминированы» школы, детсады, вузы и офисные центры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», массовая эвакуация из-за звонков о заложенных взрывных устройствах продолжается. Сорван учебный процесс в школах и вузах Челябинска. По данным пользователей соцсетей, экстренные службы вывели на улицу студентов из всех корпусов ЮУрГУ, ЧелГУ, УралГУФК, ЧИПС, ЮКГМУ, эвакуированы из здания учащиеся Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета, Института УрСЭИ. Отменены занятия в школах № 3, 12, 13, 19, 23, 25, 26, 30, 45,59, 61, 67, 94, 103, 115, 147, 148, 152, 154, началась эвакуация в некоторых детсадах Челябинска.

Также оцеплено здание отеля «Малахит», ТРК «Фиеста» и «Фокус». Попросили на выход и сотрудников бизнес-центров «Урал» и «ВИПР».

Во второй половине дня волна ложных минирований достигла Копейска. Там эвакуировано здание городской администрации.

Напомним, звонки о минировании государственных и муниципальных чреждений начали поступать посредством IP-телефонии сегодня около 13 часов. Тогда же эвакуировали чиновников областного правительства, мэрии, сотрудников бюджетных учреждений. Чтобы проверить здания на предмет терактов, на улицы Челябинска вывели несколько тысяч человек.

В настоящий момент силовые ведомства работают в усиленном режиме. Напомним, в УФСБ по Челябинской области опровергли информацию об учебной тревоге. В то же время официальных комментариев по поводу массовых «минирований» от правоохранителей не поступало.

Челябинск, Юлия Димова

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