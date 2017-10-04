«Все заняты эвакуацией»: челябинцы не могут дождаться врачей скорой помощи

Челябинские врачи не едут на вызов к пациентам из-за атаки телефонных террористов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о сбоях в работе медицинских бригад сообщила мама 7-летней девочки. Сегодня днем на уроке физкультуры школьница упала и сильно ударилась головой.

Буквально сразу же ребенок почувствовал себя плохо, однако из-за массовой эвакуации, наряду с другими учреждениями проходившей сегодня в школе №124, врачебный осмотр штатного медика пришлось отложить.

Вернувшись домой, девочка пожаловалась родителям на сильную головную боль и показала место ушиба – огромный синяк на виске. Едва родственники заметили, что лицо ребенка сильно побледнело, как первоклассница тут же упала в обморок.

Испуганная мать вызвала врача, однако женщине заявили, чтобы она не рассчитывала на скорый приезд медицинской бригады, пишет «31 канал». По словам челябинки, диспетчер «03» уточнила, что все медики до сих пор задействованы в масштабной эвакуации.

Напомним, волна ложных минирований сегодня обрушилась на полсотни челябинских учреждений. Под прицел телефонных террористов попало областное правительство, мэрия, десятки школ, детсадов, вузы, суды офисные и торговые центры, гостиницы. Эвакуированы тысячи человек, на поиски подозрительных предметов выехали сотрудники всех экстренных служб. По предварительным данным, ни один из звонков о готовящемся в Челябинске взрыве не подтвердился. Личности лжетеррористов пока не установлены.

Челябинск, Юлия Димова

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