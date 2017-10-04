Ремонт трамвайных путей в центре Челябинска продлили до конца недели

В Челябинске движение трамваев по улице Труда возобновится не раньше следующей недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, капитальный ремонт трамвайных путей на участке от улицы Цвиллинга до Красноармейской продлится до 6 часов 9 октября. На время закрытия участка улицы Труда трамваи маршрута №5 проследуют по временной схеме: ЧЭМК– улица Карла Маркса – завод имени Колющенко.

Напомним, дорожный ремонт в центре Челябинска стартовал 15 сентября. Не успев завершить работы к концу месяца, закрытие транспортного проезда продлили до 5 октября. Однако и этого времени оказалось недостаточно, чтобы возобновить движение трамваев в центре города, а вместе с ним привести в порядок и автомобильное движение. Третью неделю водители автотранспорта вынуждены прозябать на данном участке в нескончаемых пробках.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 04.10.17

«Все заняты эвакуацией»: челябинцы не могут дождаться врачей скорой помощи. / «Минирования» в Челябинске продолжаются: оцеплены вузы и бизнес-центры. / В Бакале займутся производством гранулированного чугуна. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»