Южноуральский главврач-взяточник попросил об амнистии

Главный врач районной больницы №1 Коркино пытался оспорить приговор.

Как уже сообщал «Новый День», 26 июля суд признал главу медучреждения виновным в получении взятки должностным лицом.

В ходе следствия установлено, что в период с октября 2012 года по август 2014 года главный врач ЦРБ получал денежные вознаграждения за заключение контрактов с единственным поставщиком охранных услуг без проведения конкурсов.

В общей сложности, за два года руководитель больницы получил от ООО ЧОП «Грифон-1» 65 тысяч рублей.

Мздоимца приговорили к штрафу, обязав его выплатить 55-кратную сумму взятки – 3 миллиона 575 тысяч рублей.

Кроме того, он лишен права занимать руководящие должности в муниципальных и государственных учреждениях.

Не согласившись с наказанием, осужденный и его адвокат подали апелляцию в Челябинский областной суд. Они просили переквалифицировать действия врача на более мягкую статью 286 УК РФ – «Злоупотребление должностными полномочиями» и освободить виновного от наказания по амнистии.

Судебная коллегия по уголовным делам оставила жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменения.

Челябинск, Юлия Димова

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