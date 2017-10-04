Самые крутые слухи недели: уноси готовенького

Сохранник

Говорят, что председателя госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александра Баландина, вялой работой которого недовольна историческая общественность региона, а по некоторым позициям и губернатор, отправят в отставку еще до Нового года. На его место с разных сторон (и магнитогорской, в том числе) претендует несколько человек. Дедушка Мякуш предложил главного «столыпинца» Че – Владимира Боже. Но эта кандидатура не проходит по многим параметрам, в том числе, и по возрастным – краеведу уже 60. Увлекшийся историей родного края бывший ректор ЧПИ- ЮУрГУ металлург-физик Герман Вяткин предложил БД более интересный вариант и в репутационном, и в академическом отношении – историка Гаяза Самигулова. По слухам, именно к этой кандидатуре склоняется и губернатор.

Сколько веревочке не виться…

Говорят, что следующим вип-чиновником, кто привлечет внимание органов, станет бывщий зам Юревича и Дубровского, чиновник и коммерсант с впечатляющей биографией Сергей Львович Комяков. Его « след» в «теплосетевом» деле Давыдова правоохранители взяли уже давно, но распутали клубок интересов и хищений совсем недавно. Правда, как говорят знающие люди, если Давыдова на родине с наручниками ждали почти 3 месяца (бывший экс- сити обосновался на ПМЖ в Барселоне, в Че прилетел продать один из ошметков своего бизнеса), то Комякова – тертого калача – они не возьмут вообще. После окончательной отставки отовсюду и ареста Юревича, Комяков уехал в Новую Каледонию, и его уже давненько никто не видел. Очень может быть, что сюда этот гений приватизации и региональной политики «уж больше не вернется».

Маленькие радости старого прокурора

Говорят, что аресту бывшего коллеги и своего многолетнего протеже Давыдова радуется бывший областной прокурор Анатолий Брагин, крайне раздосадованный много лет назад, во время реорганизации городской прокуратуры и первого похода в политику Давыдова, предательством Сергея Викторовича. Тогда Брагин даже пытался образумить коллегу, во второй раз предпринял эту попытку, когда Давыдов ушел «под Юревича». И вот теперь опытный юрист, в который раз, повторяет своим студентам и бывшим коллегам, что честь мундира нельзя срамить, тем более продавать, ни в какие времена, ни при каких нравах…

Респект СПЧ

Говорят, что рекомендации совета по правам человека при президенте относительно «поведения» на Южном Урале РМК, возводящей жупел века – Томинский ГОК, заставили ряд влиятельных сотрудников кремлевской администрации более критично взглянуть на риски этого проекта в период выборной кампании. В связи с чем, топ-менеджерам компании предстоит уже в ближайшие недели встретиться с весьма жестким и влиятельным экспертным сообществом, которому и предстоит решить судьбу строительства этого слишком спорного экономического объекта.

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Челябинск. Другие новости 04.10.17

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