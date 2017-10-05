«Еще бы музыку»: в Чурилово из-под земли забил коммунальный фонтан

Жители челябинского микрорайона весь вечер любовались коммунальным фонтаном.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло накануне около 16 часов на улице Трашутина. Гейзер трехметровой высоты образовался в том месте, где ранее велись работы по укладке асфальта.

Очевидцы происшествия вызвали аварийную бригаду, однако восстанавливать водоснабжение в микрорайоне коммунальщики не спешили.

Местные жители, устав ждать приезда ремонтников, стали выкладывать фотографии и видео в соцсети, иронично окрестив фонтан «новой достопримечательностью» Чурилово.

Некоторым коммунальный гейзер, действительно, пришелся по душе. «Красивый фонтан, с подсветочкой и пальмами, ещё бы музыку, и будет не хуже, чем на площади Революции», – прокомментировал один из участников сообщества «В Чурилово». «Шум воды нервы успокаивает, можно представить домик на берегу океана, чем не релакс», – поддержала еще одна участница обсуждения.

По данным местных жителей, к ликвидации аварии приступили поздно вечером. Около 22 часов в квартирах чуриловцев пропала вода. Примечательно, что на сайте МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» информации об аварийном отключении воды в Тракторозаводском районе нет. Согласно информации, размещенной в разделе «Отключения», на улице Трашутина производится плановая врезка задвижки трубы диаметром 300 милиметров.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.10.17

5 октября ожидаются следующие события – Челябинск. / Самые крутые слухи недели: уноси готовенького. / Южноуральский главврач-взяточник попросил об амнистии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»