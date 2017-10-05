Южноуральскому расчленителю, засолившему останки приятеля, дали 10 лет «строгача»

Житель Усть-Катава приговорен за убийство с особой жестокостью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Усть-Катавского городского суда, зверское преступление произошло 10 мая, когда двое мужчин распивали спиртное в квартире одного из них.

В ходе застолья между приятелями возникла ссора, в результате хозяин жилища начал избивать гостя, не менее десятка раз ударив его руками и ногами по голове. Затем мужчина схватил кухонный нож и всадил лезвие в грудь избитого. От полученных травм пострадавший скончался. Испугавшись наказания, ранее судимый южноуралец перенес труп в ванную и там расчленил. Чтобы останки не сгнили, отрезанные конечности убийца спрятал в морозильной камере, другие части тела положил в бидон с солью, третьи унес в гараж.

Вскоре подозреваемого в убийстве задержали, однако перед этим МЧС пришлось вскрыть входную дверь: правоохранителей мужчина в квартиру не пустил. В ходе следствия подозреваемый несколько раз менял показания. Сначала расчленитель во всем признался, показал, куда спрятал останки убитого. Однако на суде отказался от прежних показаний и заявил, что не убивал приятеля: вечером они распивали спиртное, легли спать, а утром он обнаружил гостя мертвым.

Суд признал жителя Усть-Катава виновным в убийстве приятеля и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с учетом прежней судимости. В конце ноября 2016 года мужчина был приговорен к одному году исправительных работ за причинение смерти по неосторожности, однако наказание так и не отбыл.

Челябинск, Юлия Димова

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