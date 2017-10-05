Бомбы искали в 165 объектах: атака лжетеррористов на Южный Урал стала одной из крупнейших в России

В Челябинске подвели итоги массовой эвакуации после звонков о заложенных бомбах.

Как уже сообщал «Новый День», сообщения о минировании государственных и муниципальных учреждений начали поступать 4 октября около 13 часов. Первыми эвакуировали чиновников областного правительства, работников южноуральских министерств и ведомств, затем городскую администрацию, следом мэрию Копейска, немногим позже районные управления соцзащиты и центры занятости, суды, ЗАГСы, вокзалы, аэропорт.

Также виртуальные террористы обрушились со звонками о бомбах на образовательные учреждения областного центра. В результате были сорваны уроки в десятках школ и гимназий, на улицу вывели студентов всех крупных вузов, прошла эвакуация в ряде детсадов. Около 17 часов массовая эвакуация добралась до челябинских бизнес-центров, гостиниц, ТРК. На места потенциальных взрывов выезжали все экстренные службы, выставлялось оцепление, помещения обследовали взрывотехники с собаками. По итогам осмотра никаких подозрительных предметов ни в одном из зданий не обнаружено.

По данным министра общественного безопасности Челябинской области Евгения Савченко, в общей сложности в южноуральской столице бомбы искали в162 объектах, еще 3 здания были оцеплены в Копейске. В эвакуации участвовали более 65 тысяч человек. По данным властей, телефонная атака лжетеррористов оказалась одной из самых масштабных в России.

Напомним, 29 сентября волна массовых эвакуаций прошла в Свердловской области. «Марафон» звонков длился 14 часов, в общей сложности правоохранители насчитали 150 зданий, где искали бомбы.

По мнению министра Савченко, отправляя сообщения о терактах, лжеминеры надеялись навести панику среди населения, поэтому были выбраны самые разнообразные объекты.

В настоящее время правоохранители продолжают комплекс оперативных мероприятий, устанавливаются личности звонивших, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Челябинск, Юлия Димова

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