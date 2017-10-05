Центр Копейска остался без воды и тепла

В двух микрорайонах Копейска отключили воду и отопление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы с подачей коммунальных ресурсов возникли из-за аварии на теплотрассе в районе улицы Жданова. В результате со вчерашнего дня тепла и горячей воды нет в центре, а также в северной части города.

В настоящий момент ликвидацией ЧП занимаются несколько аварийных бригад. По данным представителей теплоснабжающей организации, устранить аварию планируется сегодня к 20 часам.

«Уважаемые жители! В связи с аварией на районной котельной, а также многочисленными авариями на сетях АО «ЧОКЭ» и «Копейские электротепловые сети» подача тепла ограничена, – говорится в сообщении УК ООО «Сфера». – Тепловые сети обещают вывести на нормальный температурный режим не раньше 6 октября 2017 года. До этого времени возможны перебои с подачей горячей воды и отопления. Огромная просьба – до окончания ремонтных работ не требовать тепла (перезапусков) от обслуживающей организации, так как постоянные перебои привели к завоздушиванию и загрязнению внутридомовых сетей отопления».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.10.17

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