«Все лицо в крови»: в Миассе водитель маршрутки покалечил трехлетнего ребенка

В Миассе ребенок попал в больницу из-за неаккуратного водителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувший понедельник в маршрутном такси №3. На Предзаводской площади в салон зашла мать с трехлетним сыном. Женщина пропустила ребенка вперед, а сама в это время пыталась закрыть двери и передать за проезд.

Не дождавшись, когда пассажиры займут свои места, водитель маршрутки резко дал по газам, в результате машина дернулась, ребенок не устоял на ногах и упал под сиденье.

«Мужчина, сидевший рядом, помог малышу встать, после чего, пассажиры заметили, что у мальчика все лицо в крови, – рассказывает в соцсетях знакомая пострадавшего. – Мама ребенка попросила у водителя аптечку, но тот ее просьбу проигнорировал. Тогда она попросила вызвать «скорую», на что тоже молчок». Растерянную горожанку поддержали другие пассажиры, однако мнение окружающих водителя не интересовало. Выйдя из маршрутки недалеко от станции скорой помощи, женщина побежала с сыном на руках до врачей. Там малышу оказали первую помощь и увезли в травмпункт.

В тот же день жительница Миасса обратилась в городской отдел ГИБДД. Спустя два часа водителя маршрутного такси, допустившего падение юного пассажира, разыскали.

Челябинск, Юлия Димова

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