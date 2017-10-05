В Катав-Ивановске задержали убийц медведицы с детенышами

Южноуральские браконьеры убили медвежат и их мать.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе минэкологии Челябинской области, место массового отстрела диких зверей инспекторы обнаружили 2 октября во время охранного рейда в Катав-Ивановском охотхозяйстве.

Специалисты установили, что преступным путем была добыта самка с двумя медвежатами. Согласно действующему законодательству, отстрел медведиц с медвежатами строго запрещен.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, по факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. По подозрению в преступлении задержаны два местных жителя 49 и 50 лет.

Во время обысков в частном доме подозреваемых полицейские обнаружили мясо и шкуры трех медведей, а также шкуру неизвестного животного. По расчетам областного минэкологии, ущерб, причиненный животному миру, составил 330 тысяч рублей.

Кроме того, в жилище браконьеров был найден целый арсенал охотничьего оружия, а также боеприпасы. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.10.17

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