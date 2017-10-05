Виртуальная сюита: южноуральцев приглашают на концерт австрийского пианиста

В Челябинске пройдет концерт последователя Людвига ван Бетховена.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской филармонии, в рамках всероссийского проекта «Виртуальный концертный зал» жителей и гостей областного центра продолжают знакомить с концертными программами Московской филармонии.

10 октября все желающие смогут посетить виртуальный концерт австрийского пианиста, основателя и художественного руководителя ведущего оркестрового фестиваля Европы в Графенеге Рудольфа Бухбиндера.

Основная сфера интересов музыканта – венская классика и романтика. Пианист знаменит «научным» подходом к исполняемым произведениям и тщательным изучением музыкальных текстов по старинным изданиям. В музыкальном мире Бухбиндер известен именно как знаток Бетховена.

В его домашней коллекции хранятся 35 полных изданий сонат великого композитора, множество партитур, первых изданий и оригиналов документов. Все бетховенские сонаты в дискографии Бухбиндера звучат в концертном исполнении. В выступлениях он использует аутентичные приёмы игры, чтобы достичь подлинного звучания классики.

На концерте в Челябинской филармонии пианист представит «Английскую сюиту» Баха и две сонаты Бетховена – сонату №23 («Апассионата») и №21.

Отметим, благодаря специально оборудованному залу, куда поступает прямой сигнал из центральных концертных залов Москвы, у южноуральцев появилась возможность фактически присутствовать на концертах российских и зарубежных звёзд академической музыки первой величины.

Желающие посетить онлайн-трансляцию могут оставить заявку и узнать подробности о программах по телефону 263-75-57. Вход на концерт свободный. Начало – в 18 часов.

Челябинск, Юлия Димова

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