Жительница Озерска, пострадавшая в ЧП с пассажирским поездом в Югре, умерла

Жительница Челябинской области, пострадавшая при столкновении поезда с грузовиком, скончалась в больнице.

Как уже сообщал «Новый День», страшная авария произошла 9 сентября на нерегулируемом переезде участка автодороги Мегион – Нижневартовск. Водитель КАМАЗа выехал на железнодорожные пути, по которым в это время следовал поезд №346 «Адлер – Нижневартовск». Грузовик врезался в один из вагонов, от удара сошли с рельсов колесные тележки еще одного вагона.

В аварии пострадали 20 человек, в том числе трое детей. 29-летний житель Пермского края от полученных травм скончался в больнице спустя неделю. Водителя грузовика обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Жительницу Южного Урала также в крайне тяжелом состоянии госпитализировали – озерчанке оторвало правую ногу. Кроме того, у пострадавшей диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму. Женщине провели срочную операцию, однако спасти ее не удалось.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Нижневартовска, вечером 4 октября пострадавшая скончалась в больнице. На данный момент из медучреждений выписаны все пострадавшие, находившиеся на стационарном лечении после аварии. Выяснением обстоятельств ЧП с пассажирским поездов занимаются следственные органы.

Челябинск, Юлия Димова

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