Путешествие «Синего кита» продолжается: куратора группы смерти увезут в Москву

Суд в Челябинской области продлил срок ареста подозреваемому в доведении до самоубийства школьницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Еткульского районного суда, рассмотрено ходатайство следователя о продлении меры пресечения администратору группы «Синий кит».

Напомним, 26-летний житель Москвы был задержан в начале июня. Южноуральские следователи вышли на столичного почтальона, вскрыв в Интернете переписку 14-летней жительницы Еткуля с неизвестным мужчиной. По версии СК, подросток получала от нового знакомого угрозы убийством. После переписки в соцсетях девушка попала с диагнозом «отравление» в больницу. После выписки мать увезла дочку на море, однако отдых не пошел девочке на пользу. В середине июля подростка нашли мертвой в собственной квартире.

Следователи полагают, что москвич, познакомившись со школьницей, постепенно готовил ее к выполнению рокового «последнего задания». После этапирования в Челябинск задержанного куратора заключили под стражу сроком на два месяца. В минувшую среду суд продлил срок содержания под стражей фигуранта уголовного дела до 5 ноября.

В ближайшее время правоохранители проведут ряд дополнительных следственных действий и отправят задержанного на судебно-психиатрическую экспертизу в Москву. Обвиняемого в гибели 14-летней школьницы проверят на предмет психических расстройств в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского.

Пока же доводы обвиняемого и его адвокатов, о том, что куратор «Синего кита» страдает заболеванием, препятствующим его содержанию под стражей, в суде подтверждений не нашли.

Челябинск, Юлия Димова

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