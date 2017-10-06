В детском саду Кыштыма вспыхнул пожар

В Кыштыме неизвестные подожгли беседку детского сада.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня утром в дошкольном учреждении №27 в микрорайоне Нижний Кыштым.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, огонь охватил деревянный домик, установленный на детской площадке.
К моменту приезда огнеборцев пламя перекинулось и на стоявшую поблизости веранду. Впоследствии пожар ликвидировали. Информации о пострадавших нет.
Известно, что в момент происшествия воспитанники детского сада находились в группах.
В настоящее время на месте работают дознаватели. Не исключено, что причиной пожара стал поджог: двор дошкольного учреждения давно облюбовали подростки.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 06.10.17
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