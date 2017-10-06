«Уехала на попутках к эстонцу»: южноуральскую школьницу ищут по всей России

Копейскую школьницу объявили в федеральный розыск.

Как сообщил РИА «Новый День» брат пропавшей девушки, когда родители уехали в отпуск, 15-летняя Варвара жила вместе с бабушкой. 3 октября подросток собрала вещи и, никого не предупредив, отправилась в путешествие. Телефоны школьницы оказались отключены. Известно, что девушка взяла с собой российский паспорт и несколько тысяч рублей.

Обеспокоенные родственники обратились в полицию. К поискам подключились также волонтеры. Ситуация усугубляется тем, что девушка имеет инвалидность в связи с хроническим заболеванием, однако необходимые ей дорогостоящие лекарства путешественница забыла дома.

Вскоре родные пропавшей узнали от ее друзей, что последний раз девочка выходила в Интернет из Казани. В переписке со сверстниками школьница призналась, что собирается в Санкт-Петербург. По словам брата, в последнее время Варя общалась в соцсети с молодым человеком старше 18 лет из Эстонии. Не исключено, что жительница Южного Урала намерена повидаться и с интернет-знакомым.

Отметим, подросток передвигается автостопом либо бронирует поездки через сервис BlaBlaCar.

Приметы пропавшей: стройное телосложение, средний рост, карие глаза, неформальный стиль одежды, в ушах – тоннели.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщать в ближайшее отделение полиции, по телефону +79995709991 (Никита) либо по номеру 02.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.10.17

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