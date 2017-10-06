Челябинка зарезала кавалера, застукав его в постели с другом

Жительница Челябинска убила сожителя, приревновав его к другу.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Курчатовского района, преступление произошло 2 июля в квартире на Комсомольском проспекте. В тот день пара распивала спирт в компании приятеля главы семейства. Вскоре 48-летняя челябинка напилась и уснула, а мужчины продолжили вечеринку.

Проснувшись, женщина заметила подозрительные шевеления на соседней кровати.

Каково же было ее удивление, когда она застала мужа в постели с приятелем. Раздосадованная женщина схватила со стола нож и несколько раз ударила им изменника в грудь. От полученных травм пострадавший скончался.

Впоследствии преступница пыталась скрыть улики: вынесла окровавленную одежду на мусорку, нож выкинула с балкона, а мертвого челябинца выставила за дверь, сообщив в полицию, что на него напал незнакомец.

По факту убийства возбудили уголовное дело. В ходе следствия дама во всем созналась и рассказала о мотивах расправы.

«Примечательно, что весной 2017 года, защищая своего возлюбленного, эта же женщина напала на сотрудника полиции, проводившего подомовой обход освободившихся из мест лишения свободы», – пояснила помощник прокурора Ольга Горбунова. В результате горожанку осудили по статье 318 УК РФ. Кроме того, известно, что ранее челябинка сама работала в правоохранительных органах. За расправу над сожителем женщине грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.

В ближайшее время материалы уголовного дела поступят для рассмотрения в суд.

Челябинск, Юлия Димова

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