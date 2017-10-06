Мокрый снег и шквалистый ветер: на Южном Урале вновь испортится погода

Синоптики предупредили южноуральцев об осадках и усилении ветра.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, 7 октября на территории региона ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем по области +7, +12 градусов, в ночные часы 0, +5 градусов.

Ветер южного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 15-20 м/с.

В случае сильного ветра экстренные службы советуют южноуральцам убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. Рекомендуется, находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Отметим, в ночь на воскресенье в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождей и мокрого снега. 8 и 9 октября ветер стихнет, но дожди продолжатся.

В начале следующей недели столбики термометра поползут вверх. Днем в понедельник синоптики обещают южноуральцам до +14 градусов. Относительно теплая погода с нулевыми температурами ночью продержится в регионе до следующих выходных.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.10.17

Пятая часть госконтрактов в Челябинской области ушла малому бизнесу. / Челябинка зарезала кавалера, застукав его в постели с другом. / В Челябинской области педофила отправили в колонию на 14 лет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»