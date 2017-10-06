В Челябинске почтальон грозил отрезать голову 10-летнему мальчику

Челябинец напал с ножом на ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент в жилом квартале Центрального района произошел 27 сентября.

Школьник возвращался домой с прогулки, когда возле подъезда его встретил неадекватный сосед. 50-летний мужчина, работающий в отделении связи, стал размахивать огромным ножом, а затем заявил, что отрежет ребенку голову.

Испуганный мальчик забежал в подъезд, мужчина последовал за ним. Стоя возле квартиры, которую он ранее сам закрыл на ключ, ребенок позвал на помощь маму. Женщина находилась за дверью, однако открыть изнутри замок не могла. Услышав, что сын визжит от страха и бегает по подъезду, челябинка попыталась отвлечь внимание соседа криками.

В результате ребенок вырвался и побежал в сторону магазина. Впоследствии школьника увела домой проходившая мимо женщина: от страха 10-летний челябинец справил нужду прямо в штаны, а незнакомка помогла мальчику переодеться.

Родители школьника обратились в полицию и написали заявление в прокуратуру, отметив, что последующие несколько дней сосед продолжал держать их семью в страхе: выл, кричал, гремел в подъезде и в квартире, пишет «Телефакт».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, заявление о нападении на школьника с ножом зарегистрировано. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам матери мальчика, ее сын пережил сильнейший испуг, страдает паническими атаками. Ребенку уже выписали направление к психиатру. При этом неадекватный сосед до сих пор разгуливает на свободе.

Челябинск, Юлия Димова

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