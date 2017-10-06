В Челябинске минивэн залетел под трамвай, есть пострадавшие

В Челябинске водитель иномарки не пропустил трамвай.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД города, дорожная авария с участием общественного транспорта произошла накануне вечером на Свердловском тракте. Мужчина за рулем Citroen Berlingo, пересекая трамвайные пути, не сумел разъехаться с трамваем 14 маршрута.

В результате ДТП пассажирку минивэна с различными травмами доставили в больницу. По данным очевидцев, также в аварии пострадала находившаяся в вагоне женщина, от удара не устоявшая на ногах.

Отметим, дорожное происшествие спровоцировало внушительную пробку из трамваев, направлявшихся в депо №2. Лишь спустя 3 часа движение электротранспорта было полностью восстановлено.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.10.17

Больше 160 южноуральцев заболели после укусов клещей. / Полицейский, сбитый злоумышленником, умер в больнице Чебаркуля. / В Челябинске почтальон грозил отрезать голову 10-летнему мальчику. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»