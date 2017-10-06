Звонки о бомбах в Челябинской области обернулись десятком уголовных дел

На виртуальных террористов, поставивших на уши Челябинск и Копейск, завели уголовные дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, по фактам заведомо ложных сообщений о готовящихся взрывах в отношении неустановленных лиц возбуждено 9 уголовных дел.

После мощной волны обрушившихся на регион «терактов» доследственные проверки продолжаются. Представители полицейского главка не исключают, что количество уголовных производств возрастет.

Отметим, материальный ущерб, нанесенный южноуральским организациям в моменты массовых эвакуаций, в полиции назвать затрудняются.

Между тем, по оценкам спецслужб, общий по России убыток от звонков лжеминеров превысил 300 миллионов рублей.

Напомним, сообщения о минировании госучреждений Челябинска начали поступать днем 4 октября.

Первыми эвакуировали чиновников областного правительства, работников южноуральских министерств и ведомств, затем городскую администрацию, следом мэрию Копейска, немногим позже районные администрации областного центра, управления соцзащиты и центры занятости, суды, ЗАГСы, ж/д и автовокзалы, аэропорт.

После небольшой передышки виртуальные террористы обрушились со звонками о бомбах на образовательные учреждения областного центра. В результате были сорваны уроки в десятках школ и гимназий, на улицу вывели студентов всех крупных вузов, прошла эвакуация в ряде детсадов.

К вечеру массовая эвакуация добралась до челябинских бизнес-центров, гостиниц, ТРК.

На следующий день «минирования» возобновились. Из-за массовых сообщений о подозрительных предметах после обеда были эвакуированы учащиеся челябинских школ.

На места потенциальных взрывов выезжали все экстренные службы, выставлялось оцепление, помещения обследовали взрывотехники с собаками, однако во всех случаях тревога оказалась ложной. Известно, что минеры использовали IP-телефонию, а отследить такие звонки очень сложно.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники все же напали на след виртуальных террористов. В минировании объектов по всей стране заподозрили четырех россиян, находящихся за рубежом. По мнению силовиков, звонившие имеют пособников на территории России. В настоящий момент сотрудники ФСБ совместно с зарубежными коллегами устанавливают местонахождение преступников.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.10.17

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