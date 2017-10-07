Суббота, 7 октября 2017, 09:57 мск

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Челябинск

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В Челябинске на ходу загорелась маршрутка

В Челябинске на ходу загорелась маршрутка

В Челябинске вспыхнула маршрутка с пассажирами.

Как передает корреспондент , ЧП произошло накануне на улице Энергетиков в районе ДК ТЭЦ. У микроавтобуса 46 маршрута во время движения загорелся моторный отсек. Очевидцы сняли происшествие на видео и выложили его в сеть. На записи видно, как водитель маршрутки пытается самостоятельно сбить пламя, затем к тушению приступают пожарные.

Отметим, к моменту приезда огнеборцев у маршрутки полностью выгорела передняя часть. Пассажиры автотранспорта эвакуировались самостоятельно. Иформации о пострадавших нет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, маршрутка загорелась из-за неисправной электропроводки.

Челябинск, Юлия Димова

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