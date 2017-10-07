«Не дадим закатать грядки в асфальт»: челябинцы против сноса садов ради дороги

В Челябинске прошел митинг против строительства автомагистрали на месте садовых участков.

Как передает корреспондент «Новый День», сегодняшняя акция протеста собрала на Алом поле около пятисот владельцев дачных строений в СНТ «Петушок», оказавшихся под угрозой сноса. Участники митинга вышли с плакатами: «Наш сад – наш дом», «Отстоим сад «Петушок», «Не дадим закатать в асфальт наши сады».

Напомним, дорожный скандал разразился в конце лета, когда власти Сосновского района заявили о необходимости строительства автомобильной трассы к ЖК «Западный», «Залесье», «Белый Хутор» и «Женева». Свое решение чиновники аргументировали тем, что жители отдаленных микрорайонов вынуждены подолгу стоять в пробках, добираясь на работу и обратно по единственной дороге.

Казалось бы, благое дело в результате обернулось боком для челябинских садоводов. Согласно предложенной властями схеме, запланированная дорога имеет генеральное направление через СНТ «Петушок». А это значит, что дачные домики, попавшие в зону строительства магистрали, уже в следующем году буквально закатают в асфальт.

Отметим, в минувшую пятницу в администрации района подвели итоги аукциона на проведение проектно-изыскательных работ. Заказ достался ООО «Инжиниринг», цена контракта – 7 миллионов 860 тысяч рублей. Согласно конкурсной документации, подрядчик должен выполнить работы в срок до 10 декабря. Затем проект рассмотрят на публичных слушаниях.

Выступая на сегодняшнем митинге, челябинские садоводы еще раз заявили, что будут бороться за свои имущественные права до победного конца и, если того потребуют обстоятельства, готовы пройти все инстанции, чтобы добраться до Верховного и Конституционного судов России. По словам председателя правления СНТ «Петушок» Галины Котовой, земли, сады и вся инфраструктура товарищества – коллективная собственность и отобрать ее ради автомагистрали чиновникам не удастся. Участники митинга подписали обращения, которые в ближайшее время поступят руководству города, районным и областным влстям, а также лично президенту России Владимиру Путину.

Напомним, ранее за челябинских садоводов уже вступился прокурор области Александр Кондратьев. На минувшей неделе глава надзорного ведомства направил обращение южноуральскому губернатору Борису Дубровскому с просьбой рассмотреть иные варианты строительства автодороги, чтобы не ущемлять права садоводов при развитии транспортной инфраструктуры.

Челябинск, Юлия Димова

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