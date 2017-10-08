В Чебаркуле на глазах у матери пытались похитить ребенка

Жительница Чебаркуля сообщила о попытке похищения малыша.

Как передает корреспондент «Новый День», инцидент произошел накануне вечером, когда женщина перед сном вышла с дочерью во двор. «Подошёл какой-то мужчина и начал меня отвлекать, а другой в это время пытался вытащить дочь из коляски. Ну, лень меня спасла: я до сих пор не сняла бампер пластиковый с коляски и дочь в комбинезоне просто так не вытащить», – написала в соцсетях молодая мать. По словам горожанки, с криками: «Помогите, забирают ребенка!» она растолкала незнакомцев, вскоре на помощь ей подоспели прохожие. Увидев подбежавших к матери мужчину и женщину, злоумышленники сели в серую «Ладу Приору» и уехали.

Женщина сообщила об инциденте в полицию, указав марку и цвет автомобиля похитителей. Также горожанка предупредила родителей, чтобы те внимательнее относились к прогулкам с детьми.

В настоящий момент по факту случившегося проводится доследственная проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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